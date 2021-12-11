Минтруд Таджикистана сообщил, что около 95% трудовых мигрантов республики едут в Россию

ДУШАНБЕ, 11 декабря. /ТАСС/. Порядка 95% трудовых мигрантов из Таджикистана едут на заработки в Россию. Об этом заявила в беседе с ТАСС, посвященной 30-летию СНГ, заместитель министра труда, миграции и занятости населения республики Шахноза Нодири.

"В Россию для осуществления трудовой деятельности выезжают около 95% всех трудовых мигрантов из Таджикистана. Больше всего выезжают в Иркутск, Читу, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области", - сказала она.

По данным Миграционной службы Таджикистана, за 10 месяцев текущего года в поисках работы из страны в РФ выехали 331 353 человека. А по данным российской стороны, эта цифра значительно больше. Дело в том, пояснила Нодири, что у многих мигрантов есть и российское гражданство и при выезде из республики они регистрируются как российские граждане и не попадают в таджикскую статистику по трудовой миграции. "В России прибывшие из Таджикистана даже с российским паспортом включаются в список мигрантов", - добавила она.

Некоторые мигранты едут в Казахстан, другие страны СНГ или в дальнее зарубежье - Турцию и ОАЭ. Власти Таджикистана отмечают, что денежные переводы трудовых мигрантов являются основной статьей дохода их семей, а также способствуют активизации денежного оборота в республике. По данным Национального банка Таджикистана, в 2019 году объем денежных переводов в страну составил более $2,7 млрд, увеличившись на 6% по сравнению с 2018 годом. Он сократился лишь с прошлом году, что было связано с действовавшими в период пандемии ограничениями на въезд в разных странах.

Упорядочение въезда мигрантов в РФ

В 2020 году Таджикистан и Россия заключили соглашение об организованном наборе граждан республики для "временной трудовой деятельности на территории РФ". Из-за пандемии коронавируса и действовавших в связи с ней ограничений реализация этого начинания стала возможной только в начале 2021 года. Как сообщила Нодири, в январе чартерным рейсом в Иркутск отправились 170 человек в порядке организованного набора, позднее по этой схеме работу в России получили 1 330 человек через Агентство по трудоустройству при Минтруда и 560 человек через частные агентства занятости. По словам представителя Минтруда, таких агентств, которые имеют право направлять граждан за пределы страны, в Таджикистане несколько.

Нодири рассказала, что в республике функционирует общероссийский госпортал "Работа в России", где регистрируются работодатели из РФ, которые нуждаются в сотрудниках, и к которому подключено и таджикское министерство труда. Она подчеркнула, что ведомство может работать только с теми компаниям, которые представлены на этом ресурсе. "Но зарегистрированные предоставляют меньшую зарплату трудовому мигранту, чем те, которые не зарегистрированы, хотя дают больше прав и гарантий", - добавила замминистра.

Подготовка к отъезду и обучение

При Миграционной службе, рассказала замминистра труда, действует центр довыездной подготовки, где будущие мигранты могут в течение двух недель пройти курсы русского языка, а также по истории и культуре России. "Нашим гражданам при трудоустройстве в России надо сдавать экзамен по русскому языку, мы ставим мигрантам такие условия, и тогда они уезжают стихийно", - посетовала Нодири, отметив, что из-за этого стихийно выезжает больше граждан, чем по организованному набору. Для получения квалификации в системе Минтруда Таджикистана работает центр обучения, где за два месяца можно пройти курсы и получить свидетельство.

Компании предоставляют Минтруда перечень специалистов требуемых специальностей. При этом соответствие кандидата заявленной профессии и знание языка проверяет сам работодатель. "Во время пандемии такого рода собеседования мы проводили в формате видео-конференц-связи", - рассказала Нодири. По ее словам, есть и такие компании, чьи представители лично приезжают Таджикистан и отбирают сотрудников.

Выезжающие по организованному набору, рассказала замминистра, получают в России от работодателя весь пакет документов, а также обеспечиваются проездными документами, жильем и питанием, затем компания-наниматель компенсирует свои расходы из заработной платы работника. Нодири рассказала, что иногда, приехав в Россию и получив документы, мигранты находят более выгодные предложения. "Минтруда в данной ситуации выступает в данном договоре одной из сторон, и здесь работодатели предъявляют обоснованные претензии министерству или агентству в связи с понесенными расходами", - сказала сообщила она, добавив, что из-за таких прецедентов теперь перед отправкой мигрантов с их родителей берется поручительство по возмещению расходов в случае нарушения договора и ведомство имеет право передать эти документы в правоохранительные органы.