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Началась откачка топлива с иностранного судна, севшего на мель у берегов Сахалина

Перекачали 4 куб. м дизельного топлива

ТАСС, 11 декабря. Откачка топлива с китайского судна Xing Yuan, севшего на мель у города Холмска на юге Сахалина, началась в субботу. Об этом сообщается на сайте территориального управления МЧС.

"Сегодня днем с сухогруза Xing Yuan специалисты начали откачку топлива. В 18:50 (10:50 мск) работы были завершены, всего было перекачано 4 куб. м дизельного топлива. Работы будут продолжены завтра", - говорится в сообщении.

Днем 6 декабря в результате шторма на мель выбросило китайское судно Xing Yuan 1993 года постройки (порт приписки Сьерра-Леоне), пришедшее в Холмск из Японии. Это произошло во время снятия сухогруза с якоря. Видимых повреждений корпуса, утечки топлива нет, но вышел из строя главный двигатель. Груза на судне нет, 12 членов экипажа (граждане КНР) эвакуированы. Сахалинская транспортная прокуратура начала проверку.

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РоссияСахалинская область
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