Около 15 млрд рублей направят на создание завода картонной продукции под Владимиром

ТАСС, 11 декабря. Завод по выпуску картонной продукции производительностью 150 тыс. тонн в год построят в Гороховецком районе Владимирской области к 2025 году, объем инвестиций составит около 15 млрд рублей. Соглашение об этом было подписано в субботу на Владимирском инвестиционном конгрессе, сообщила пресс-служба администрации региона.

"В строительство завода по выпуску картонной продукции в Гороховецком районе будет инвестировано ориентировочно 15 млрд рублей. <...> Cоответствующее соглашение об условиях осуществления инвестиций подписали врио губернатора Александр Авдеев, глава администрации Гороховецкого района Дмитрий Наумов и генеральный директор "Управляющая компания Николь-Пак" Валерий Мирзин", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, предприятие построят в 2021-2025 годах в Гороховецком районе, планируется создать 200 рабочих мест. Проектная мощность нового производства составит 150 тыс. тонн картонных изделий в год. "Администрация Владимирской области и администрация Гороховецкого района в пределах своих полномочий окажут инвестору необходимое содействие в решении ряда важных вопросов, в том числе обеспечения производства необходимой инфраструктурой, электроэнергией, водопроводной водой, технической возможностью подключения производственных мощностей к газораспределительной сети, в получении необходимых согласований и разрешений на строительство", - добавили в пресс-службе.

Владимирский инвестиционный конгресс проходит 9-11 декабря на площадке "Суздаль Арена". В нем принимают участие российские политики, бизнесмены, инвесторы, предприниматели. В рамках мероприятия будут работать 19 тематических секций, посвященных разным сферам инвестиционной деятельности.