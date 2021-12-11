Четыре проекта с инвестициями более 7 млрд рублей реализуют под Владимиром до 2024 года

ТАСС, 11 декабря. Завод по выпуску систем для передачи электроэнергии с инвестициями 2 млрд рублей, два предприятия по производству радиаторов с вложениями 4 млрд рублей и комплекс в промышленном парке за 1,1 млрд рублей построят во Владимирской области, на них будет создано более 850 рабочих мест. Соответствующие соглашения подписаны в субботу на Владимирском инвестиционном конгрессе, сообщила пресс-служба администрации региона.

"В Кольчугино создадут более 140 рабочих мест на новом производстве шинопроводных систем для передачи электроэнергии, в проект будет инвестировано ориентировочно 2 млрд рублей. В Вязниковском районе будут выпускать стальные панельные радиаторы, в Суздальском - алюминиевые и биметаллические радиаторы <...> инвестор планирует вложить 4 млрд рублей, создать 500 рабочих мест", - сообщила пресс-служба.

По данным пресс-службы, также подписано соглашение о строительстве в Киржаче нового производственного корпуса площадью 32 тыс. кв. м для резидентов промышленного технопарка "Иксэл", где планируется создать 210 новых рабочих мест, в проект будет инвестировано ориентировочно 1,1 млрд рублей. Как уточняется в сообщении, заявленные проекты будут реализованы в регионе до 2023-2024 годов.

Как уточнили в пресс-службе администрации Владимирской области, представители власти на конгрессе также подписали со Сбербанком "Зеленый меморандум", который предполагает поддержку экологических проектов, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду, внедрение лучших эко-практик в бизнес-процессы.

Владимирский инвестиционный конгресс проходит 9-11 декабря на площадке "Суздаль Арена". В нем принимают участие российские политики, бизнесмены, инвесторы, предприниматели. В рамках мероприятия работают 19 тематических секций, посвященных разным сферам инвестиционной деятельности.