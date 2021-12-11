Тайваньская компания по производству чипов может построить фабрику в Германии

ТАСС, 11 декабря. Тайваньская компания по производству полупроводников TSMC ведет переговоры с правительством Германии о возможном строительстве в стране фабрики по производству чипов. Об этом в субботу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на старшего вице-президента компании по продажам в Европе и Азии Лора Хо (китайское имя - Хэ Лимэй).

Как заявила журналистам старший вице-президент на полях технологического форума, проходящего в Тайбэе, итоговое решение о строительстве фабрики будет зависеть от ряда факторов, в том числе субсидий правительства, спроса на продукцию и наличия талантливых кадров.

Она подчеркнула, что компания и Берлин не обсуждали вопросы льгот и места расположения будущей фабрики.

Агентство Bloomberg отметило, что переговоры между компанией и ФРГ идут в то время, когда государства - члены ЕС и другие страны стремятся нарастить внутреннее производство полупроводников, чтобы смягчить сбои в цепочках поставок чипов в будущем.

В настоящее время мировые производители автомобилей и электроники испытывают нехватку полупроводников. Она связана в первую очередь с пандемией, а также случившимся в марте пожаром на заводе японской компании Renesas Electronics, на долю которой приходится 17% мирового рынка микросхем.