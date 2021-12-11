СМИ: Hainan Airlines в ближайшие пять лет в три раза увеличит парк воздушных судов

ХАЙКОУ /Китай/, 11 декабря. /ТАСС/. Выкупленная Fangda Group Industrial авиакомпания Hainan Airlines в ближайшие пять лет должна в три раза увеличить свой парк воздушных судов и войти в число лучших авиаперевозчиков мира через 30 лет. Об этом, как пишет информационный ресурс "Ицай глобал", заявил председатель совета директоров Fangda Фан Вэй.

Согласно поставленной задаче, авиакомпания должна стать лучшей в мире по таким показателям, как безопасность, услуги и прибыль. К 2026 году парк ее воздушных судов будет увеличен с нынешних 300 до 1 тыс. самолетов. В настоящее время по этому показателю компания занимает четвёртое место в Китае. Лидером пока является China Southern Airlines с 874 самолетами. Новый владелец контрольного пакета акций авиакомпании также пообещал не проводить сокращение персонала и зарплат сотрудникам.

Fangda Group Industrial ранее сумела добиться больших прибылей за счет покупки по заниженной стоимости таких находящихся на гране банкротства компаний, как Hainan Airlines. Ее контрольный пакет акций Fangda недавно приобрела за 38 млрд юаней (около $6 млрд).