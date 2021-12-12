"Известия": ФАС проведет анализ маркетплейсов на наличие проблем с доступом к площадкам

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готовит проверку рынка e-commerce, в рамках которого изучит взаимодействие участников и определит проблемы доступа. Об этом сообщила в воскресенье газета " Известия " со ссылкой на источники.

"Служба готовится к проведению анализа рынка, на котором осуществляют деятельность маркетплейсы. В его рамках ФАС детально изучит взаимодействие участников, проблемы доступа на рынок и другие вопросы", - рассказал источник газеты в антимонопольном органе. По его информации, ведомство в том числе проанализирует условия перехода поставщиков с одной платформы на другую на предмет соблюдения интересов бизнеса.

Минпромторг сообщил "Известиям", что совместно с представителями отрасли готовит кодекс добросовестных практик для рынка электронной коммерции. По данным газеты, предприниматели сталкиваются с большим количеством сложностей в сфере e-commerce из-за сложных договоров и жестких требований маркетплейсов, которые разнятся от площадки к площадке.

Представители российских маркетплейсов, таких как Wildberries и "Яндекс.Маркет", утверждают, что правила работы с их платформами закреплены в офертах, с которыми знакомятся перед подписанием все поставщики. Все изменения в правилах сотрудничества доводятся до них в установленном порядке, права пользователей не ущемляются.