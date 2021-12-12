Частные инвестиции в экономику СКФО составили 318 млрд рублей за два года

ПЯТИГОРСК, 12 декабря. /ТАСС/. Инвестиции частного бизнеса в развитие экономики регионов Северного Кавказа за два года составили около 318 млрд рублей. Это позволило создать 30 тыс. рабочих мест, сообщил полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском округе Юрий Чайка.

"За два года [частные инвесторы] вложили уже 318 млрд рублей в экономику Северного Кавказа, создано 30 тыс. рабочих мест. Мы продолжаем идти в этом направлении", - сказал он во время итогового заседания межрегионального клуба лидеров "Будущее Кавказа" в Пятигорске.

По словам Чайки, развивать регионы округа помогают и бюджетные инвестиции. Уже решен вопрос по нескольким долгостроям. "Кабардино-Балкария - с 2007 года строился онкологический центр, ничего не получалось. Мы подключились к работе: деньги выделены, включили в бюджет, онкоцентр будет достроен", - отметил полпред.

Работа по развитию регионов Северного Кавказа будет продолжена. "Пятигорск - потрясающий город, но находится сегодня не в очень хорошем состоянии. Поручение председателя правительства [Михаила Мишустина] в рамках комплексного развития Кавказских Минеральных Вод - направить деньги на восстановление Пятигорска как столицы федерального округа. Мы хотим делать как можно больше, потому что Северный Кавказ - это место, которое достойно гораздо лучшего будущего. Это место уникально по своему содержанию", - пояснил Чайка.

Образовательный проект "Межрегиональный клуб лидеров "Будущее Кавказа" реализуется Ассоциацией студентов вузов Северного Кавказа во взаимодействии с аппаратом полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе и при поддержке Фонда президентских грантов. Инициатива направлена на консолидацию победителей конкурсов платформы АНО "Россия - страна возможностей", региональных кадровых отборов, молодежных форумных кампаний.