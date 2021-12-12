Главный валютный рынок Афганистана приостановил работу из-за обесценивания нацвалюты

КАИР, 12 декабря. /ТАСС/. Крупнейший валютный рынок Афганистана "Сарай Шахзада", который расположен в Кабуле, приостановил свою работу из-за резкого обесценивания в последнее время национальной валюты - афгани. Об этом сообщило в воскресенье местное агентство Aamaj News.

Если в начале августа Центральный банк Афганистана давал за $1 79 афгани, то после захвата власти в стране радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) национальная валюта постепенно начала обесцениваться, и теперь, по последним данным на странице "Сарай Шахзада" в Facebook, за $1 в стране дают уже 109 афгани. Операции, связанные с обменом указанных валют, были основными на валютном рынке.

Банковская система Афганистана начала постепенно возобновлять свою работу с 25 августа, однако, например, на снятие наличных средств со счетов клиентов был установлен лимит в размере $200 в неделю, затем его увеличили до $400.

Несмотря на принимаемые в настоящий момент талибами меры, экономическая ситуация в Афганистане пока остается крайне сложной. Как следует из опубликованного в конце октября совместного доклада Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и Всемирной продовольственной программы ООН, более половины населения Афганистана (около 22,8 млн человек) с ноября по март может столкнуться с критической нехваткой продовольствия.

Это происходит во многом из-за того, что радикалы имеют доступ лишь к 0,1% (из $9,4 млрд) госрезервов, поскольку их значительная часть заморожена США. Руководство "Талибана" уже несколько раз обращалось к Вашингтону с просьбой разморозить афганские госрезервы, однако, как заявлял американский госсекретарь Энтони Блинкен, решения США и других стран Запада о предоставлении финансовой помощи Афганистану и размораживании его активов в зарубежных банках будут приниматься на основании дальнейших шагов талибов.