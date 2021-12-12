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Более 11 млн бесплатных пересадок на наземном транспорте совершили москвичи за три месяца

Жители города сэкономили более 100 млн рублей

МОСКВА, 12 декабря./ТАСС/. Москвичи совершили более 11 млн бесплатных пересадок на наземном транспорте с момента запуска такой опции в сентябре 2021 года, сообщается в воскресенье в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В сентябре мы ввели бесплатные пересадки на наземном транспорте в течение 90 минут, и они действительно работают. За три месяца вы совершили больше 11 миллионов бесплатных пересадок и сэкономили более 100 млн рублей", - говорится в сообщении.

По словам заместителя Мэра Москвы Максима Ликсутова, эта услуга высоко востребована у пассажиров и не раз доказывала свою эффективность. "За три месяца пассажиры смогли сэкономить более 100 млн рублей. Благодаря бесплатным пересадкам можно выбрать самый удобный и короткий маршрут без переплаты за проезд", - сказал он.

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