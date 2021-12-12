Исследование: почти половина соискателей в СКФО ждут отклика работодателя два-три дня

ТАСС, 12 декабря. Более 40% соискателей в регионах Северного Кавказа ждут ответа работодателя на свой отклик на вакансию в течение двух-трех дней, с пониманием к долгому ответу работодателей относится каждый пятый опрошенный. Об этом сообщили ТАСС в сервисе по поиску работы HeadHunter.

"По результатам нашего опроса среди соискателей, 41% опрошенных ждут ответа на свой отклик в течение двух-трех дней. И компании, которые забоятся о своей работодательской репутации, понимают, что ответить кандидату, пусть даже это будет отрицательный ответ, очень важно", - рассказали в HeadHunter.

При этом с пониманием к молчанию в ответ на отклик на вакансию относится лишь каждый пятый опрошенный, для 66% это недопустимо и формирует негативное отношение к компании. Для почти трети опрошенных (26%) плохие отзывы о работодателе могут стать еще одним поводом, который оттолкнет их от вакансии.

"Многие компании сейчас столкнулись с нехваткой квалифицированных сотрудников. Чтобы привлекать нужных специалистов, важно уделять особое внимание репутации компании как надежного работодателя, причем не только на словах, но и на деле. Важно предлагать конкурентную зарплату, улучшать условия труда и обратить внимание на бонусы и льготы: для кого-то важно иметь более длинный отпуск, для кого-то - возможность устроить ребенка в ведомственный или корпоративный детский садик, а для кого-то важно работать рядом с домом или удаленно", - прокомментировала результаты исследования аналитик макрорегиона Юг сервиса HeadHunter Анастасия Кабинова.

Ранее сообщалось, что каждая третья вакансия на Северном Кавказе относится к сфере продаж. Кроме того, много предложений в сфере "административный персонал" (17% всех вакансий в регионе), "ИТ, телеком" (14%), "транспорт, логистика" (10%), "рабочий персонал" (9%) и "производство, сельское хозяйство" (8%). Самая высокая предлагаемая зарплата в регионах Северо-Кавказского федерального округа в октябре превысила 50 тыс. рублей, средняя зарплата - 39 тыс. рублей. При этом самые высокие средние предлагаемые зарплаты зафиксированы в сферах "добыча сырья" (50,4 тыс. рублей), "высший менеджмент" (48,2 тыс. рублей) и "строительство, недвижимость" (46,4 тыс. рублей).