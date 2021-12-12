КИЕВ, 12 декабря. /ТАСС/. Украина сократила импорт электроэнергии из Белоруссии в воскресенье до 60 МВт, по сравнению с субботой, когда пиковые поставки достигали в некоторые часы максимально возможные 900 МВт. Это следует из данных, опубликованных на сайте Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

Сообщается, что в воскресенье импорт осуществляется по графику - без перерывов, увеличения или уменьшения мощности - (60 МВт) в течение 23-х часов, а с 23:00 до полуночи (00:00 - 01:00 мск 13 декабря) поставки прекратятся. Расписание дальнейших поставок пока не опубликовано. В субботу импорт электроэнергии происходил в диапазоне от 699 МВт до 900 МВт в час.

Коммерческие поставки электроэнергии из Белоруссии возобновились с 6 ноября. В основном импорт осуществляется в течение 23-х или 24-х часов в сутки, то есть бывают перерывы в поставках в течение одного часа. В ноябре этот импорт на несколько дней приостанавливался. По данным СМИ Украины, причиной этому стало якобы произошедшее автоматическое отключение первого энергоблока БелАЭС.