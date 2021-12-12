Железнодорожное сообщение Петербурга и Хельсинки возобновили в сокращенном варианте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Движение поездов "Аллегро" между Санкт-Петербургом и Хельсинки возобновили в сокращенном варианте с перспективой полного восстановления при увеличении пассажиропотока. Об этом сообщил журналистам в воскресенье начальник дирекции скоростного сообщения - филиала ОАО "РЖД" Антон Петров на церемонии торжественного запуска движения поездов "Аллегро" на Финляндском вокзале в Петербурге.

"Поезд будет курсировать дважды в день, две пары поездов направлением из Петербурга в 06:40 и 15:30 по рабочим дням, в выходные - в 11:30 и 15:30. Пока две пары, но с увеличением пассажиропотока возможно восстановление четырех пар, как это было в допандемийное время", - сказал Петров.

Пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией возобновили в соответствии с распоряжением правительства России от 2 декабря. Совершить поездку на "Аллегро" пока могут только граждане Российской Федерации и Финляндии. Введенные ранее для россиян ограничения на туристические и личные поездки в Финляндию сохранятся, но возможны бизнес-командировки, также попасть в страну смогут родственники финских граждан, владельцы финской недвижимости и некоторые другие категории населения, сообщили в пресс-службе ОАО "РЖД".

В связи с принятыми противоэпидемическими мерами действует специальный порядок пересечения границы. Въезжающие на территорию Финляндии пассажиры должны предоставить справку о прохождении вакцинации одобренной в Финляндии вакциной. Гражданам Финляндии, въезжающим на территорию России, необходимо иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сделанный не менее чем за три дня до прибытия на территорию Российской Федерации.

Как сообщил на церемонии начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин, на первый рейс в Хельсинки продали 22 билета. "Запуск этих поездов - начало восстановления регулярного движения, мы не сомневаемся, что по мере отмены ковидных ограничений пассажиропоток восстановится", - добавил он. По словам Голомолзина, всего за 11 лет работы поезда "Аллегро" перевезли около 4 млн пассажиров. Пассажиропоток увеличивался ежегодно, и в 2019 году он составил 560 тыс. человек.

Скоростной поезд "Аллегро" - международный проект двух национальных перевозчиков - ОАО "РЖД" и VR-Group Ltd. С запуском "Аллегро" в декабре 2010 года время в пути между Петербургом и Хельсинки сократилось с 6 часов 18 минут до 3 часов 36 минут, а затем до 3 часов 27 минут. Железные дороги России и Финляндии постоянно работают над сокращением времени следования поездов "Аллегро". По словам Голомолзина, за время вынужденного перерыва движения "Аллегро" с марта 2020 года провели ремонт 20 км железнодорожных путей, по которым следует этот поезд.