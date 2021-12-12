{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Ирана с оптимизмом смотрят на перспективу заключения соглашения по ядерной сделке

Замглавы МИД отметил, что "на переговорном процессе царит конструктивная атмосфера"

ТЕГЕРАН, 12 декабря. /ТАСС/. Тегеран оптимистично настроен по поводу перспектив возвращения к ядерной сделке в ходе переговоров в Вене. Об этом заявил в воскресенье заместитель главы МИД Ирана Али Багери, возглавляющий делегацию на консультациях в австрийской столице.

"Мы с оптимизмом смотрим на достижение соглашения. Однако, учитывая неприятную предысторию, связанную с противоположной стороной, мы точно не будем наивными", - цитирует его агентство IRNA. По словам министра, "на переговорном процессе царит конструктивная атмосфера".

Седьмой раунд переговоров по иранской ядерной сделке и отмене санкций Вашингтона против Тегерана начался 29 ноября и был приостановлен 3 декабря, когда европейские участники вернулись в свои страны для дополнительных консультаций перед продолжением диалога. В четверг в Вене прошел очередной этап, на котором исламская республика представила сторонам проект соглашения о возобновлении действия ядерной сделки в виде двух документов, посвященных отмене санкций США и вопросам по атомной программе.

Теги
Иран
Польша пригрозила приостановить взносы в бюджет ЕС и заблокировать европейские решения
Министр юстиции страны отметил, что "Евросоюз незаконно отказывает республике в средствах из общего бюджета, в который она также вкладывается"
Читать полностью