Трутнев: недропользование на Камчатке нужно развивать с экологическими ограничениями

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 декабря. /ТАСС/. Развитие недропользования в Камчатском крае необходимо вести с большими экологическими ограничениями, так как природа и туристический потенциал региона важнее добычи ископаемых. Об этом в понедельник заявил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев на совещании по вопросам социально-экономического развития Камчатки.

"Понятно, что недропользование на Камчатке должно идти, скажем, со значительно большими ограничениями, связанными с сохранением природной среды. Надо сделать так, чтобы развитие недропользования не убивало природу Камчатки, ее туристическую, рекреационную линию развития. Считаю, что это все-таки несколько важнее", - сказал Трутнев.

При этом полпред подчеркнул, что в сфере недропользования в Камчатском крае заняты более 4 тыс. человек, для которых нужно создать "нормальные условия для работы".

Последний случай, связанный с конфликтом недропользователей и защитников природы Камчатки, произошел в марте 2021 года и касался разработки месторождения россыпного золота у границ Кроноцкого заповедника. Освоения месторождения, по мнению сотрудников особо охраняемой природной территории, может нанести серьезный урон природе, так как в районе находятся важнейшие нерестовые реки полуострова и места обитания редких животных.

Кроме того, в 2020 году во время рабочей поездки на Камчатку Юрий Трутнев назвал "полным безобразием" золотодобычу у нерестовой реки Быстрой на Камчатке. Сейчас производственный процесс в непосредственной близости от реки прекращен.