Московская компания разработала умные обеззараживатели воздуха

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Умные обеззараживали воздуха, которыми можно управлять с помощью смартфона, разработаны московской компанией. Устройство планируют запустить в производство в январе 2022 года, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"В Москве создали умные обеззараживатели воздуха, которыми можно управлять с помощью смартфона. Их разработала компания, которая является одним из крупнейших производителей и поставщиков энергоэффективных светотехнических решений в России и других странах СНГ. У инновационного оборудования нет отечественных аналогов. Сейчас новинка проходит этапы апробации и сертификации. Приборы планируют запустить в серийное производство в январе 2022 года", - говорится в сообщении.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, с началом пандемии резко возросла необходимость в новейших медицинских изделиях и оборудовании. Московские разработчики прилагают все усилия, чтобы внести свой вклад в противодействие распространению коронавирусной инфекции.

"Новые бактерицидные приборы, разработанные в столице, могут применяться в отделениях "красных зон" больниц, а также в торгово-развлекательных центрах, офисах, школах, детских садах, театрах, музеях, городском транспорте. Обеззараживатели помогают свести к минимуму риск заражения людей вирусными заболеваниями в общественных местах", - сказал он.

Оборудование оснащено мощными ультрафиолетовыми лампами (от 15 до 60 ватт), что обеспечивает почти стопроцентное очищение воздуха от вредных микроорганизмов. Такие обеззараживатели открытого типа нельзя применять в присутствии людей, животных и растений. Перед тем, как начать очистку, необходимо покинуть помещение.

Устройство работает в нескольких режимах, которые отличаются друг от друга производительностью и уровнем шума. Прибор способен очистить воздух в помещениях площадью до 150 квадратных метров.