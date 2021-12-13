Индекс Мосбиржи в начале основной сессии вырос на 0,79%

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций на открытии основной сессии демонстрирует положительную динамику ведущих индексов. Так, индекс Мосбиржи растет на 0,79%, до 3 790,10 пункта, индекс РТС - на 0,77%, до 1 624,67 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:18 мск индекс Мосбиржи находился на отметке в 3 778,35 пункта (+0,48%), индекс РТС - на уровне 1 621,98 пункта (+0,6%).

Стоимость февральского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE росла на 1,06%, до $75,95 за баррель. Фьючерс на WTI дорожает на 1,26% и торгуется на уровне $72,57 за баррель.