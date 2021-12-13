Свердловский бизнес попросил губернатора поддержать компании после введения QR-кодов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Предприниматели в Свердловской области направили письмо губернатору региона Евгению Куйвашеву с просьбой разработать меры поддержки для компаний, где введены обязательные QR-коды. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) в понедельник.

"СОСПП подготовил и направил письмо в адрес губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева со следующими предложениями: определить условия, при которых требования по обязательному предъявлению QR-кодов будут смягчены или отменены; принять комплекс мер поддержки для компаний, в отношении которых введены обязательные QR-коды", - говорится в сообщении.

Также в союзе предложили создать рабочую группу под руководством заместителя губернатора Свердловской области с участием представителей бизнеса и ответственных органов власти. В рамках нее планируется обсуждать экономические риски, возможные при введении новых мер для предотвращения распространения COVID-19. Как уточнили в пресс-службе, при этом предприниматели союза готовы реализовать дополнительные меры для обеспечения стимулирования вакцинации населения.

В Свердловской области действует система QR-кодов для посещения большинства общественных мест и обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. По данным на 12 декабря, в регионе за сутки зарегистрировано 658 случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших за всю пандемию - 187 425, выписаны 162 472 человека, умерли 8 826 пациентов.