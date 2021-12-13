Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы за девять месяцев вырос на 28%

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Объем экспортных поставок несырьевой неэнергетической продукции московских предприятий превысил сумму $23 млрд с января по сентябрь 2021 года. Это на 28% больше, чем за тот же период 2020 года, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Среди российских регионов Москва занимает лидирующее положение по объемам поставок несырьевой неэнергетической продукции. Ее доля в общероссийском экспорте составляет 16,9%. Столичные предприятия продолжают уверенными темпами наращивать клиентскую базу за рубежом: за последние два года объем экспорта увеличился на 30,9% - с $17,7 млрд в январе - сентябре 2019 года до $23 млрд за аналогичный период этого года. В число основных покупателей столичной продукции входят Казахстан, Белоруссия и США, а всего среди импортеров 183 страны", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в Казахстан вырос на 27% и составил $2,39 млрд. Экспорт в Белоруссию вырос почти на 32% - до $2,3 млрд. А в США стали продавать на 27,8% больше столичной продукции - на сумму $2,18 млрд. Большая часть московских поставок за границу приходится на промышленные товары.

"Зарубежные страны охотно закупают у столичных предприятий механическое оборудование и комплектующие (объем составил $1,9 млрд), электроустройства ($1,2 млрд), пластмассу и изделия из нее ($884,38 млн) и автотехнику ($437,33 млн)", - отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Одновременно растет спрос на агропромышленную продукцию. Самые перспективные товары - молочная продукция, мясо и мясные изделия, кондитерские изделия, например шоколад, а также газировка, соки и минеральная вода. По данным центра поддержки экспорта "Моспром", экспорт товаров агропромышленного комплекса достиг $2,8 млрд - это на 11% больше показателя того же периода прошлого года. Один из лидеров в этом направлении - кондитерские предприятия. Поставки сладостей за два года выросли почти на 54%.

Индивидуальной поддержкой промышленных и агропромышленных экспортеров занимается центр "Моспром", подведомственный департаменту инвестиционной и промышленной политики. Его эксперты изучают целевые рынки для московских производителей, проводят аналитику, которая помогает выбрать самую эффективную стратегию выхода на зарубежный рынок.