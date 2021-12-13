Более 1,2 тыс. малых поселений обеспечили мобильной связью в 2021 году

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Мобильной связью обеспечены свыше 1,2 тыс. малых населенных пунктов России в рамках второго этапа проекта устранения цифрового неравенства. Об этом сообщила пресс-служба "Ростелекома".

"Ростелеком" представил в Минцифры России отчет о выполнении плана 2021 года о строительстве базовых станций в рамках второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). В соответствии с государственным контрактом мобильная связь стала доступна в 1 тыс. 201 малом населенном пункте по всей России", - говорится в сообщении.

В качестве центра компетенций выступает оператор мобильной связи Tele2 (дочерняя компания "Ростелекома"). Для заключения договора и оформления sim-карты на места выезжают специалисты "Ростелекома".

В компании добавили, что пользователям круглосуточно и бесплатно будут доступны звонки в экстренные оперативные службы и на номера, определенные правительством РФ.

В соответствии с государственным контрактом "Ростелеком" реализует первую фазу проекта устранения цифрового неравенства с 2014 года. Она предусматривает обеспечение высокоскоростным доступом в интернет населенных пунктов, в которых проживают от 250 до 500 человек. В августе началась реализация проект УЦН 2.0, нововведениями которого стало то, что теперь устанавливаются не точки доступа, а базовые станции. При этом вышки будут появляться в селах и деревнях, в которых живeт от 100 человек, тогда как в первый проект попадали населенные пункты от 250 до 500 человек.