"Газпром нефть" сообщила, что полет на российском биотопливе произойдет не позже 2024 года

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. "Газпром нефть", "Аэрофлот" и Airbus с партнерами создали первую в России ассоциацию разработчиков и производителей авиационного топлива с минимальным углеродным следом (SAF), первый полет на котором будет совершен не позднее 2024 года, сообщила нефтяная компания.

"Евразийский SAF-альянс обеспечит использование экологичного авиатоплива в российских аэропортах в соответствии с международными нормами. Первый полет самолета на биотопливе участники Евразийского SAF-альянса планируют провести не позднее 2024 года", - говорится в сообщении.

SAF (sustainable aviation fuel) - авиационное топливо с низким углеродным следом, произведенное на основе растительного сырья. Применение SAF позволяет сократить до 80% выбросы парниковых газов при авиаперевозках.

Об альянсе

Кроме "Газпром нефти" в альянс вошли Airbus, "Аэрофлотот", S7 Group, "Волга-Днепр", национальный исследовательский центр "Институт имени Н.Е. Жуковского" и Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации. Ключевой исследовательской площадкой альянса станет Технологический центр промышленных инноваций "Газпром нефти" в Санкт-Петербурге, где будут разработаны рецептуры зеленого авиатоплива и технологии для последующего промышленного производства. Опытные партии SAF будут выпущены на Московском и Омском НПЗ компании.

"Благодаря научным компетенциям, масштабной модернизации и развитию НПЗ, "Газпром нефть" активно развивает сегмент экологичных продуктов для всех видов транспорта. Теперь совместно с авиакомпаниями, производителями авиационной техники и научными институтами мы готовы приступить к новым исследованиям и разработкам уникального для российской промышленности зеленого авиатоплива. Создание SAF-альянса позволит объединить экспертизу всех участников рынка авиаперевозок и сделать процесс разработки российского авиационного биотоплива более эффективным", - отметил заместитель председателя правления "Газпром нефти" Анатолий Чернер, слова которого приводятся в сообщении.

"Экологическая повестка становится одной из самых важных тем в авиации. Группа "Аэрофлот" уже внесла значительный вклад в повышение экологической эффективности - за прошедшее десятилетие мы снизили удельные выбросы СО2 на 30%. Подписывая декларацию о создании SAF-альянса, "Аэрофлот" делает шаг навстречу будущему, подтверждая приверженность выбранным экологическим приоритетам отрасли", - добавил заместитель генерального директора по коммерции и финансам "Аэрофлота" Андрей Чиханчин.

"В рамках этого альянса мы объединим наши экспертные знания, чтобы ускорить процесс сертификации экологически чистого авиационного топлива (SAF) и способствовать его развитию в России. Все пассажирские самолеты Airbus уже сертифицированы для полетов с использованием 50% смеси SAF, и мы проводим исследования, чтобы сертифицировать 100% использование SAF", - сказал глава Airbus в России Жюльен Франьятт.