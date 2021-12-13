Автокредиты стали чаще брать россияне от 40 до 50 лет

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Наибольшие темпы роста выдачи автокредитов в 2021 году отмечены у россиян в возрасте от 40 до 50 лет - 0,8 процентных пункта (п.п.) по сравнению с первыми 10 месяцами прошлого года. Об этом в понедельник сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

"По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе - октябре 2021 года сильнее всего по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выдача автокредитов выросла в сегменте заемщиков от 40 до 50 лет. Так, доля этой группы граждан в структуре выданных автокредитов выросла на 0,8 процентных пункта (п.п.) и достигла 28,3%", - говорится в сообщении НБКИ.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, очевидно, что эта возрастная категория более привлекательна для банков по причине более информативной кредитной истории и высоких значений Персонального кредитного рейтинга (ПКР). Также довольно значительный рост был отмечен в возрастной категории наиболее молодых заемщиков до 30 лет - на 0,6 п.п., до 14,0%. Наибольшее сокращение доли в структуре выдачи автокредитов произошло в исторически самой массовой группе заемщиков в возрасте от 30 до 40 лет - на 0,7 п.п., до 35,5%. Существенно сократилась доля заемщиков старше 60 лет - на 0,6 п.п., до 6,0%.

"По сравнению с прошлым годом самая большая доля заемщиков по автокредитам остается за гражданами от 30 до 40 лет, хотя она и сокращается быстрее остальных возрастных категорий. Скорее всего, это связано с более консервативным подходом банков к розничному кредитованию в последнее время", - отметил Волков.

Согласно данным НБКИ, в октябре 2021 года среднее значение ПКР заемщика по автокредитам составило 681 баллов (минимальное значение - 300 баллов, максимальное - 850 баллов). При этом самое высокое среднее значение ПКР в топ-30 регионов по количеству выданных автокредитов зафиксировано в Санкт-Петербурге (702 балла), Москве (700), Удмуртской Республике (688), а также в Белгородской (687) и Московской (686) областях. В свою очередь самое низкое значение ПКР по автокредитам было отмечено в Ставропольском крае (665), Иркутской области (666), Красноярском (666) и Краснодарском (668) краях, а также в Ростовской области (670).