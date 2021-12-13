Хайнань провел конференцию аналитических центров в формате "Китай - АСЕАН"

ХАЙКОУ /Китай/, 13 декабря. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань провела конференцию аналитических центров в формате "Китай - АСЕАН" для укрепления сотрудничества со странами региона. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По данным издания, главной темой мероприятия стало углубление отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между КНР и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), консолидация многосторонних усилий с целью осуществления перспективных совместных проектов. Конференция была организована Китайским международным институтом международных отношений и Китайским институтом реформ и развития (Хайнань) совместно с научно-исследовательскими организациями Индонезии и Сингапура. Она прошла в административном центре провинции городе Хайкоу.

"Укрепление отношений между Китаем и АСЕАН способствует формированию атмосферы, выгодной для стабильного развития Хайнаньского порта свободной торговли, - заявил на церемонии открытия губернатор Хайнаня Фэн Фэй. - Благодаря этому у нашей провинции появились редкие возможности для достижения более высокого уровня открытости и систематизации мер в соответствующем направлении".

Чиновник напомнил, что в последние годы остров играет все более важную роль в развитии экономического сотрудничества КНР с государствами - членами ассоциации. АСЕАН, как подчеркнул Фэн Фэй, стала ведущим торговым партнером Хайнаня. "Мы будем активно содействовать формированию в провинции ключевого звена по взаимодействию между рынками Китая и стран - участниц объединения", - подчеркнул он.

Как уточнил председатель Фонда имени Сун Цинлин, бывший заместитель главы Народного политического консультативного совета Китая Ван Цзяжуй, выступивший перед участниками мероприятия в формате видеоконференции, объединенными усилиями КНР и АСЕАН способны преодолеть многочисленные трудности и будут "продвигаться по светлому пути сотрудничества, обоюдной выгоды". "Наше взаимное политическое доверие постоянно крепнет, мы добиваемся плодотворных результатов в сфере прагматического взаимодействия, непрерывно развиваем культурно-гуманитарные отношения, поддерживаем тесные контакты в области международного и регионального сотрудничества", - добавил он.

В мероприятии в режиме онлайн приняли участие бывший министр иностранных дел Вьетнама Фам Зя Кхием, бывший председатель Национального объединенного фронта за независимую, нейтральную, мирную Камбоджу (ФУНСИНПЕК) Кео Пут Расмей, ряд известных политиков и авторитетных экспертов Брунея, Индонезии, Лаоса, Малайзии, Мьянмы и Таиланда.

Укрепление связей с АСЕАН

Как рассказал ранее корр. ТАСС директор Китайского института реформ и развития (Хайнань) Чи Фулинь, Хайнань в течение 14-й пятилетки (2021-2025) способен добиться прорыва в реализации важных экономических проектов с вовлечением правительственных структур и компаний АСЕАН. По его мнению, в процессе наращивания сотрудничества со странами Юго-Восточной Азии на Хайнане сформируется важный региональный центр, который будет играть координирующую роль во внешнеэкономическом взаимодействии КНР со странами региона.

Согласно официальной статистике, объем торговли Хайнаня с АСЕАН за январь - октябрь увеличился в годовом исчислении на 3,6%, превысив 19 млрд юаней (порядка 3 млрд долларов). Ключевым и партнерами самой южной китайской провинции стали Вьетнам, Индонезия, Сингапур и Филиппины. На их долю пришлось примерно 70% ее внешнего товарооборота.