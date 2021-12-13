Яровая: грузы северного завоза нужно маркировать для обозначения их приоритетности

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Госдума и Минтранс РФ согласны с необходимостью маркирования грузов северного завоза для обозначения приоритетности их доставки. Об этом в понедельник на заседании президиума Совета законодателей заявила вице-спикер Думы Ирина Яровая.

"Хочу поблагодарить Министерство транспорта РФ, мы с ними детально анализировали эту ситуацию и в одинаковой степени согласны с тем, что необходимо на правовом уровне предусмотреть маркировку грузов северного завоза, чтобы промаркированные таким образом грузы имели приоритетный порядок отгрузки, перегруза, доставки, прохождения по всей системе логистики", - сказала она.

Вице-спикер сообщила, что, согласно данным проведенного парламентариями мониторинга, из 70 регионов 65 сообщили об отсутствии проблем с доставкой грузов в удаленные или труднодоступные районы. "Но если говорить о территориях Дальнего Востока и Арктики... у нас заявили о проблемах пять регионов - Сахалинская область, Камчатский край, Чукотка, Мурманская область и Якутия", - продолжила депутат.

По словам Яровой, "здесь, конечно, актуализируется вопрос о том, что прямая компетенция субъектов РФ по организации северного завоза и доставки грузов во многом зависит от качества организации и работы в самих субъектах РФ и от того, насколько на уровне региональных правительств своевременно выстроена система работы по этим вопросам".

"Со стороны органов региональной власти необходима постоянная координация и контроль поставок грузов для собственных нужд и выполнения инфраструктурных проектов. Полномочия у регионов есть", - добавила Яровая, уточнив, что общим координатором этой работы должно выступать Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.