ФАС признала "Т Плюс" виновной в манипулировании оптовым энергорынком

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определила, что генерирующая компания "Т Плюс" манипулировала оптовым рынком электроэнергии и мощности путем подачи повышенных ценовых заявок на рынке "на сутки вперед", говорится в сообщении ФАС.

"ФАС России выявила, что ценовые заявки компании, которые оказывают влияние на формирование равновесной цены на электроэнергию в зоне свободного перетока "Вятка" и в первой ценовой зоне, превышают значение фактических затрат на производство электроэнергии в соответствующий час в среднем на 70-90%, а в отдельных случаях более чем в два раза", - отмечается в сообщении.

В службе уточнили, что подаваемые компанией заявки повлияли на формирование средневзвешенных нерегулируемых цен на электроэнергию на оптовом рынке из-за доминирующего положения "Т Плюс" в зоне свободного перетока "Вятка" первой ценовой зоны (европейская часть России и Урал).

"ФАС квалифицировала действия "Т Плюс" в период с февраля по апрель 2019 года, которые выразились в манипулировании ценами на оптовом рынке электроэнергии и мощности и повлекшие ограничение конкуренции", - подытожили в службе.

Против "Т Плюс" будет возбуждено административное дело для определения размера штрафа.