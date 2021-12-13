"Россети" повысили надежность энергоснабжения месторождения "Роснефти" в Югре

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Компания "Россети Тюмень" (входит в группу "Россети") ввела в эксплуатацию ряд энергообъектов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре для увеличения выдачи мощности Кузоваткинскому месторождению компании "Роснефть", говорится в сообщении группы.

В частности, в эксплуатацию была введена подстанция "Кузоваткинская" мощностью 50 МВА, линия электропередачи Чупальская - Кузоваткинская протяженностью 25 км, а также секционирующий пункт "Чупальский". Совокупные инвестиции в проект составили 1,5 млрд рублей.

"Добычу углеводородов Кузоваткинского месторождения с 2017 года ведет ключевой добывающий актив нефтяной компании "Роснефть" - "РН-Юганскнефтегаз". Компания реализует комплекс мероприятий по расширению инфраструктуры и наращиванию производственных мощностей на месторождении. Новые энергообъекты позволят продолжить активное освоение запасов углеводородов в нефтегазовом регионе страны", - отметили в электросетевой компании.

Ранее группа создала энергоузел, состоящий из новой подстанции "Чапровская" и модернизированной подстанции "Батово", для энергоснабжения Эргинской группы месторождений, которую также разрабатывает "Роснефть".

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.