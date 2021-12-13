МТС купит компанию VisionLabs

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. "Дочка" МТС - Intema - приобретет компанию VisionLabs (работает в области компьютерного зрения и машинного обучения, специализируется на создании решений в области распознавания лиц и объектов), сумма сделки составит около 7 млрд рублей, сообщили в МТС.

"МТС сообщает о том, что Intema, дочерняя компания ООО "МТС ИИ" (бренд МТС AI), подписала обязывающую документацию о сделке по приобретению VisionLabs B.V за сумму порядка 7 млрд рублей. Финальная сумма сделки будет определена по итогам выполнения целевых показателей компанией VisionLabs в течение трех лет", - говорится в сообщении МТС.

В результате сделки МТС AI через свою новую дочернюю структуру Intema приобретет контрольный пакет акций у основателей VisionLabs, которым до сделки принадлежало 51,77% акций, а также структур Сбера - 25,07% и венчурного фонда АФК "Системы" Sistema_VC - 23,16% акций. Председателем совета директоров VisionLabs останется Александр Ханин, который вместе со вторым основателем VisionLabs Иваном Лаптевым планируют конвертировать собственные акции VisionLabs в долю владения структурами МТС AI.

В компании отметили, что МТС получила на сделку все необходимые корпоративные одобрения, закрытие сделки обусловлено получением регуляторных одобрений.

"В МТС AI мы формируем мощнейший центр экспертизы в сфере искусственного интеллекта, который объединяет лучшие на рынке разработки, команды и компетенции. Сделка по приобретению VisionLabs усилит продуктовый портфель МТС AI в востребованном направлении видеоаналитики, который мы сможем использовать как для раскрытия потенциала экосистемы цифровых сервисов МТС, так и в интересах наших корпоративных клиентов в России и на международном рынке", - приводятся в сообщении слова президента МТС Вячеслава Николаева.

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис подчеркнул, что партнерство с VisionLabs продолжится в ряде ключевых сфер, необходимых банку для дальнейшего развития биометрической платформы для SmartBio, распознавании лиц и жестов для SberPortal. Кроме того, продолжится реализация с VisionLabs текущих контрактов и работу с компаниями экосистемы и партнерами Сбера. Он добавил, что стоимость доли Сбера в компании с момента входа в 2018 года увеличилась в 3,7 раза.

"Наша инвестиция в VisionLabs в 2016 году и последующий выход из этого актива является эталонной сделкой для корпоративного венчурного фонда, которая принесла очевидную ценность и фонду, и корпорации в целом. С одной стороны, мы еще на старте фонда сделали абсолютно правильный выбор и вложились в бизнес, который оказался очень успешным, значительно вырос в стоимости и принес хороший возврат на инвестиции. С другой, в результате сделки мы серьезно усилили компетенции Группы АФК "Система" в такой перспективной области, как искусственный интеллект, и создали основу для дальнейшего масштабирования этого направления", - отметил генеральный директор МТС AI Александр Ханин.

В пресс-службе Сбера добавили, что закрытие сделки ожидается в 2022 году после получения необходимых регуляторных одобрений.

О компании

VisionLabs - один из мировых лидеров в области создания продуктов на базе компьютерного зрения и машинного обучения. Клиентами компании являются финансовые и транспортные компании, ритейлеры и международные технологические корпорации. Основные продукты компании - платформа компьютерного зрения и видеоаналитики LUNA и линейка девайсов на базе собственных технологий (Luna Ace, Luna Pos, Luna Thermo и других). По результатам регулярных независимых тестов американского Национального института стандартов и технологий, алгоритмы VisionLabs стабильно занимают лидирующие позиции.