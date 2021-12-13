{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Акции "Северстали" на Мосбирже снижаются более чем на 5% на отсечке по дивидендам

Их стоимость достигала 1 514 рублей за штуку

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Стоимость акций горно-металлургической компании "Северсталь" в ходе торгов на Московской бирже снизилась на 5,11% - до 1 514 рублей за штуку, свидетельствуют данные торговой площадки на 15:05 мск.

Акционеры "Северстали" 3 декабря одобрили выплату дивидендов по итогам работы в третьем квартале 2021 года из расчета 85,93 рубля на акцию. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 14 декабря 2021 года.

О компании

"Северсталь" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания, один из крупнейших производителей стали в России.

Основным акционером "Северстали" является председатель совета директоров компании Алексей Мордашов, который владеет 77,03% акций. Остальные акции - в свободном обращении.

Теги
Россия
Индекс Мосбиржи упал ниже 3700 пунктов впервые с 20 июля
Читать полностью