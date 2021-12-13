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В Азербайджане сообщили о перевыполнении обязательств по сделке ОПЕК+ в ноябре

В Минэнерго страны заявили, что суточная добыча нефти составила 588,9 тыс. баррелей

БАКУ, 13 декабря. /ТАСС/. Азербайджан в ноябре 2021 года перевыполнил свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Минэнерго.

"Суточная добыча нефти в Азербайджане в ноябре составила 588,9 тыс. баррелей. Согласно сделке ОПЕК+, квота страны на ноябрь предусматривалась в объеме 647 тыс. баррелей в сутки, а обязательства по сокращению добычи - 71 тыс. баррелей. Таким образом, Азербайджан в ноябре перевыполнил обязательства в рамках сделки ОПЕК+", - отметили в пресс-службе.

По данным ведомства, вместе с конденсатом суточная добыча в ноябре составила 708,4 тыс. баррелей (доля конденсата - 119,5 тыс. баррелей в сутки).

Согласно условиям сделки ОПЕК+, квота Азербайджана на декабрь составляет 654 тыс. баррелей в сутки.

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