Air France-KLM погасила €500 млн из долга властям Франции в размере €4 млрд

ПАРИЖ, 13 декабря. /ТАСС/. Франко-нидерландская авиакомпания Air France-KLM выплатила властям Франции €500 млн в счет погашения долга €4 млрд. Об этом говорится в релизе компании, опубликованном на ее официальном сайте в понедельник.

Сообщается, что решение компании выплатить государству часть долга было принято в контексте ранних признаков восстановления авиаперевозок в мире.

Кроме того, авиакомпания договорилась с французскими властями об изменении сроков погашения задолженности. Теперь она будет выплачивать его до мая 2025 года, а не до мая 2023 года, как это было обозначено ранее.

Согласно новому графику, в мае 2023 года компания выплатит государству еще €800 млн, а в мае 2024 и 2025 годов по €1,35 млрд.