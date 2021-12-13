Титов призвал не сокращать число пострадавших из-за пандемии отраслей

ТАШКЕНТ, 13 декабря. /ТАСС/. Количество пострадавших отраслей экономики России, которым доступна государственная поддержка, в настоящий момент не должно корректироваться. Такое мнение высказал в понедельник ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов во время рабочей поездки в Республику Узбекистан.

"Список пострадавших отраслей должен быть таким, каким он был во время первой волны коронавируса", - сказал Титов, добавив, что для этих сфер сейчас должен обеспечиваться постоянный доступ к господдержке.

При этом сами меры необходимо скорректировать и дополнить, считает бизнес-омбудсмен. "Мы обратились в правительство РФ, указав, что вводимые в регионах ограничения оказывают очень негативное воздействие на бизнес, сокращают объем реализации продуктов и услуг. Поэтому меры поддержки должны продолжаться. Мы выработали конкретный список мер, которые мы считаем важными сегодня", - отметил Титов.

Среди них - ввести налоговые послабления и рассрочку возврата для уже взятых кредитов, а также использовать в программе кредитования ФОТ 3.0 условия предыдущей программы ФОТ 2.0, уточнил собеседник агентства.

Титов добавил, что меры поддержки должны работать в течение всего периода действия ограничений для бизнеса.

Пострадавшие отрасли

Правительство России в 2020 году утвердило перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях коронавируса. В него входило 12 сфер деятельности: авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма; гостиничный бизнес; общественное питание; деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений; деятельность по организации конференций и выставок; деятельность по предоставлению бытовых услуг населению; деятельность в области здравоохранения, стоматологическая практика; розничная торговля непродовольственными товарами; средства массовой информации и производство печатной продукции. Им в первую очередь предоставлялась адресная поддержка.

В 2021 году для бизнеса было доступно несколько программ поддержки. В частности, выделялись единоразовые гранты в размере минимального размера оплаты труда на одного сотрудника. Также было возобновлено кредитование под 3% годовых (программа ФОТ 3.0). Но стать их участниками смогли лишь некоторые отрасли из прошлогоднего списка.