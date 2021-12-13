Титов: институт омбудсмена должен участвовать в досудебном разрешении споров бизнеса

ТАШКЕНТ, 13 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил разрешить представителям своего института участвовать в процедурах досудебного урегулирования споров между бизнесом и контрольно-надзорными органами. Об этом он сообщил в понедельник на рабочем совещании с региональными общественными уполномоченными, которое проходит в Ташкенте.

"В результате проверок возникают споры между бизнесом и контрольно-надзорными органами. Предусмотренные процедуры досудебного урегулирования происходят странным образом - нередко обращения бизнеса спускают в тот же орган, с которым идет спор. Поэтому мы предлагаем, чтобы наш институт был одним из участников процесса, третьей стороной ", - сказал Титов.

Он пояснил, что речь может идти о налоговых спорах, а также вопросах, касающихся имущественных прав или кадастровой стоимости объектов недвижимости.

Титов также предложил формализовать участие представителей института уполномоченного в согласительных процедурах по урегулированию налоговой задолженности (так называемых комиссиях по легализации налоговой базы), которые предшествуют проведению контрольных процедур.