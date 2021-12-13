{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Титов: институт омбудсмена должен участвовать в досудебном разрешении споров бизнеса

Бизнес-омбудсмен пояснил, что речь может идти о налоговых спорах, а также вопросах, касающихся имущественных прав или кадастровой стоимости объектов недвижимости

ТАШКЕНТ, 13 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил разрешить представителям своего института участвовать в процедурах досудебного урегулирования споров между бизнесом и контрольно-надзорными органами. Об этом он сообщил в понедельник на рабочем совещании с региональными общественными уполномоченными, которое проходит в Ташкенте.

"В результате проверок возникают споры между бизнесом и контрольно-надзорными органами. Предусмотренные процедуры досудебного урегулирования происходят странным образом - нередко обращения бизнеса спускают в тот же орган, с которым идет спор. Поэтому мы предлагаем, чтобы наш институт был одним из участников процесса, третьей стороной ", - сказал Титов.

Он пояснил, что речь может идти о налоговых спорах, а также вопросах, касающихся имущественных прав или кадастровой стоимости объектов недвижимости.

Титов также предложил формализовать участие представителей института уполномоченного в согласительных процедурах по урегулированию налоговой задолженности (так называемых комиссиях по легализации налоговой базы), которые предшествуют проведению контрольных процедур.

Теги
РоссияТитов, Борис Юрьевич
Полномочия гендиректора "Камаза" Когогина продлили на пять лет
Совет директоров также утвердил бизнес-план компании на 2022 год
Читать полностью