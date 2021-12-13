Reuters: "Еврохим" планирует провести IPO в 2022 году

ЛОНДОН, 13 декабря. /ТАСС/. Группа "Еврохим" (EuroChem Group AG) планирует провести публичное размещение акций (IPO) в 2022 году и привлечь таким образом более $1 млрд. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, "Еврохим" уже выбрала американские банки Goldman Sachs и JP Morgan Chase, а также швейцарский UBS и "ВТБ Капитал" в качестве организаторов IPO. Как уточняет Reuters, это не окончательный список банков, он еще может измениться. Представители компании и банковских структур пока не комментировали появившуюся информацию.

"Еврохим" (EuroChem Group AG) - один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений. Головной офис расположен в Швейцарии, производственные, логистические и сбытовые предприятия - в Бельгии, Литве, Эстонии, Китае, России, Германии, США. Штат сотрудников превышает 25 тыс. человек. Предприятия компании производят азотные и фосфорные удобрения, продукцию органического синтеза и железорудный концентрат.