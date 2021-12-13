Россельхознадзор разрешил шести британским фермам поставлять в Россию инкубационные яйца

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Россельхознадзор разрешил шести фермам и одному инкубатору из Великобритании возобновить поставки инкубационных яиц и суточных цыплят в Россию. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор по результатам анализа полученной от ветеринарной службы Великобритании информации принял решение возобновить с 8 декабря поставки в Россию инкубационного яйца и суточных цыплят с одного инкубатора и шести ферм, расположенных в благополучных по гриппу птиц территориях Соединенного Королевства", - отмечается в сообщении.

В связи со вспышками гриппа птиц ранее были введены временные ограничения на ввоз живой птицы и птицеводческой продукции из Великобритании (за исключением 43 предприятий), а также из отдельных регионов Германии (за исключением 65 предприятий). С 22 ноября Россельхознадзор разрешил поставки инкубационного яйца и суточных цыплят с шести немецких и девяти британских предприятий.