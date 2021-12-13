В Москве внедрили возможность медиации по имущественным спорам власти и бизнеса

ТАШКЕНТ, 13 декабря. /ТАСС/. Возможность медиации по спорам бизнеса с властями в сфере имущественно-земельных отношений внедрена в Москве. Об этом сообщила в понедельник ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей в столице Татьяна Минеева.

"В результате длительных переговоров в декабре удалось достичь принципиальной договоренности с Департаментом городского имущества (ДГИ) города Москвы о внедрении медиативных процедур при разрешении споров с бизнесом в сфере имущественно-земельных отношений", - сказала она в ходе рабочей поездки в Республику Узбекистан.

По ее словам, в настоящее время Центром медиации при бизнес-омбудсмене Москвы подготовлен ряд кейсов, связанных со снижением неустойки (штрафа), для урегулирования данных споров при участии медиатора.

Минеева привела несколько примеров. Один из них - обращение компании "Комфорт-Комплекс" по вопросу иска ДГИ о взыскании платы по договору аренды помещения со штрафами и расторжением договора аренды. Вопросы о снижении неустойки и возможности сохранения договора аренды будут рассмотрены в ходе медиативных процедур.

Еще одно обращение направило ЗАО "Белрус", попросив о содействии в заключении договора аренды земельного участка с ДГИ. Проблема касалась отказа в заключении договора в связи с наличием задолженности. Кроме того, ДГИ подал в суд на банкротство компании. Вопрос о возможности заключения договора будет рассмотрен в ходе медиации, добавила Минеева.