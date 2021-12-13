Андрея Акимова назначили гендиректором "Аэроэкспресса"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Андрей Акимов назначен генеральным директором "Аэроэкспресса", он сменил на посту Алину Бисембаеву, говорится в сообщении компании.

Акимов работал в транспортном комплексе Москвы с 2012 года, прошел путь от заместителя начальника отдела рельсовых видов транспорта до начальника дирекции Московских центральных диаметров департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры и руководил реализацией крупнейших железнодорожных пассажирских систем - созданием Московского центрального кольца и запуском движения по Московским центральным диаметрам.

Основным вектором деятельности Акимова станет дальнейшая интеграция поездов и экспресс-автобусов компании в транспортную систему Москвы с учетом динамично меняющейся инфраструктуры, повышение качества обслуживания, увеличение доли компании на рынке перевозок в аэропорты, отметили в "Аэроэкспрессе".