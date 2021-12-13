Свыше 5 тыс. человек с начала 2021 года бесплатно зарегистрировали бизнес в липецких МФЦ

ЛИПЕЦК, 13 декабря. /ТАСС/. Свыше 5 тыс. человек с начала текущего года обратились в МФЦ Липецкой области, чтобы бесплатно зарегистрировать бизнес. Об этом сообщил журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"За последние 11 месяцев за услугой в многофункциональные центры "Мои документы" обратились порядка 5 тыс. человек, которые зарегистрировались в качестве индивидуального предпринимателя или юрлица", - сказал Артамонов.

По его словам, новая услуга, доступная во всех МФЦ области, позволяет не обращаться в Федеральную налоговую службу и комфортно подать документы, не оплачивая при этом госпошлину. "Это позволяет не просто совершенствовать отдельные аспекты оказания муниципальных услуг, повысить их экономическую эффективность для заявителей, а закладывает новый комфортный формат взаимодействия гражданина с государством в современных условиях", - добавил Артамонов.

В свою очередь в пресс-службе областной администрации пояснили, что для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя потребуются заявление, паспорт и его копия, заверенная у нотариуса. "Для регистрации в качестве юрлица нужно предоставить нотариально заверенное заявление, решение о создании юрлица в виде протокола, договора или другого документа, а также учредительный документ или типовой устав", - добавили в пресс-службе.