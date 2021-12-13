Господдержку на закладку виноградников в Крыму в 2022 году увеличат на 77%

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Субсидирование закладки виноградников в Крыму увеличится в 2022 году до 681 млн рублей, или на 77%, сообщается в понедельник на сайте правительства республики.

"В следующем году господдержка крымских виноградарских предприятий на закладку саженцев увеличится на 77%. В 2021 году субсидирование закладки виноградников составит почти 385 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "крымские аграрии продолжают работы по увеличению посадочной площади виноградников". "В настоящее время произведена закладка на площади более 350 га, включая 271 га весенней закладки. На сегодня наибольшие площади закладки саженцев винограда расположены в Кировском и Симферопольском районах. Крымские сельхозтоваропроизводители в этом году делают ставку на такие сорта винограда как автохтонные и саперави, каберне совиньон, мерло, алиготе. Всего в Крыму в этом году планируется заложить более 850 га виноградников", - сообщается на сайте.

Ранее сообщалось, что по итогам 2021 года урожай винограда ожидается на 1,4% больше, чем в 2020 и 2019 годах, когда был установлен рекорд по сбору. Урожайность в 2015 году составляла 49,8 ц/га, а в 2020 году урожайность составила 63,6 ц/га. При этом валовой сбор вырос с 65 тыс. тонн в 2015 году до 100,8 тыс. тонн в 2020 году. Благодаря усилению мер государственной поддержки отрасли виноградарства за период с 2014 года по 2020 год заложили 4 006 га новых виноградных насаждений.

Виноделие является одной из основных отраслей сельского хозяйства Крыма и Севастополя. На полуострове работают несколько крупных предприятий ("Массандра", Инкерманский завод марочных вин, "Золотая Балка" и другие) и десятки небольших виноделен. Активно развивается винный туризм: проводятся экскурсии на виноградники и производство вина, дегустации и тематические фестивали.