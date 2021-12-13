Астрахань заинтересована в привлечении немецких инвесторов для развития грузоперевозок

АСТРАХАНЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Астраханская область заинтересована в привлечении немецких партнеров к размещению иностранных производств на территории особой экономической зоны "Лотос", а также в развитии грузоперевозок по международному транспортному коридору "Север - Юг". Об этом было заявлено на встрече губернатора Игоря Бабушкина с послом Германии в Москве Гезой Андреасом фон Гайером, сообщил глава региона в своем Instagram в понедельник.

По данным областных властей, накануне в Астрахань прибыла делегация посольства ФРГ в России. Целью приезда стали переговоры по вопросам развития торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Астраханской областью и Германией.

"Мы заинтересованы в привлечении инвесторов из Германии, готовы к переговорам с потенциальными партнерами. Открытие производств на территории ОЭЗ "Лотос" позволит им выгодно продвигать свою продукцию на рынки прикаспийских и азиатских стран. Также перспективным направлением нашего двустороннего сотрудничества считаю развитие грузоперевозок по международному транспортному коридору "Север - Юг", - написал Бабушкин в своем аккаунте.

Он также добавил, что Астраханская область готова предложить иностранным партнерам свои транспортно-логистические возможности, благодаря которым германские компании смогут поставлять продукцию в прикаспийские государства и далее в Индию и другие страны Азии по более короткому маршруту. Сообщается, что для детального обсуждения двухстороннего сотрудничества посол пригласил Бабушкина в диппредставительство на встречу с участием немецкого бизнеса.

По данным регионального агентства международных связей, в Астраханской области зарегистрировано восемь компаний с участием германского капитала. Основной продукцией астраханских товаропроизводителей, стабильно поставляемой в Германию, является рыбная продукция различных способов переработки. В мае 2021 года ведущая германская компания в области логистики Martrade Holding сообщила о намерении войти в основной капитал ПЛК "Каспий" для совместной эксплуатации терминалов нового порта, который появится в портовой особой экономической зоне в Лиманском районе Астраханской области.

Как сообщал ТАСС, в апреле 2020 года Минэкономразвития России поддержало предложения Астраханской области об объединении портовой зоны в Каспийский кластер с существующей промышленной особой экономической зоной "Лотос" (Наримановский район). Предполагается, что объединенный кластер станет грузовой базой международного транспортного коридора "Север - Юг" с единой управляющей компанией. Международный транспортный коридор "Север - Юг" - мультимодальный маршрут транспортировки пассажиров и грузов из стран Азии в Европу через Россию. Он свяжет, в частности, Россию, Азербайджан, Иран и Индию.