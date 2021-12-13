Доходы бюджета Вологодской области возросли за 11 месяцев в 1,4 раза

ВОЛОГДА, 13 декабря. /ТАСС/. Доходы бюджета Вологодской области исполнили за 11 месяцев 2021 года в объеме 139,6 млрд рублей, что в 1,4 раза превысило аналогичный показатель 2020 года. Основное влияние на увеличение поступлений налогов оказали компании "Северсталь" и "Апатит", сообщила в понедельник исполняющая обязанности руководителя областного департамента финансов Татьяна Галыгина.

"За 11 месяцев этого года доходная часть бюджета области исполнена в объеме 139,6 млрд рублей, что составляет 94% от плана с учетом поправок, принятых на декабрьской сессии Вологодского заксобрания, и в 1,4 раза больше аналогичного показателя 2020 года. Налоговые и неналоговые доходы мобилизованы в объеме 114,4 млрд рублей, что в 1,7 раза больше показателя за аналогичный период 2020 года. Расходы составили 105,6 млрд рублей, что на 6% больше аналогичного показателя и составляет 82% от уточненного плана. Бюджет исполнен с профицитом", - сообщила Галыгина на оперативном совещании областного правительства.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года объем доходов вырос на 38 млрд рублей, или на 68%. Основное влияние здесь оказал рост поступлений налоговых и неналоговых доходов по сравнению с кризисным 2020 годом. Объем госдолга составляет 14,8 млрд рублей, или 14,3% от собственных доходов региона (он целиком состоит из бюджетных кредитов), отметила Галыгина. "Основное влияние на увеличение поступлений налога на прибыль на 38,5 млрд рублей оказали ПАО "Северсталь" (компания дополнительно заплатила в областной бюджет 22,8 млрд рублей налога на прибыль), АО "Апатит" (+6,6 млрд рублей), иные компании, включая ПАО "Газпром" (+9,1 млрд рублей)", - сообщила руководитель департамента.

Как отметил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, область занимает третье место среди регионов России по темпу роста собственных доходов и по темпу роста профицита бюджета. "Сформирована колоссальная подушка безопасности, которая будет направлена в ближайшие три года на выполнение всех взятых на себя бюджетных обязательств. Все программы и проекты будут профинансированы в полном объеме", - сказал Кувшинников.

Бюджет области на 2022 год утвержден в окончательном чтении, объем доходов составит 106,6 млрд рублей, расходы - 110,1 млрд, дефицит - 3,5 млрд рублей, который полностью покрывается остатками средств с 2020 года.

Доходы бюджета 2021 года с учетом поправок составят 132,7 млрд рублей, расходы - 112,1 млрд рублей. Дополнительные средства в областной бюджет поступили от крупнейших предприятий региона, также учтены дополнительные акцизы на нефтепродукты, поступления по налогу на имущество организаций, транспортному налогу и дополнительные безвозмездные поступления.