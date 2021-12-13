Эквадор объявил форс-мажор по контрактам на поставки нефти

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 декабря. /ТАСС/. Правительство Эквадора объявило форс-мажор по контрактам на поставки нефти и нефтепродуктов из-за эрозии почвы в районах прохождения основных нефтепроводов страны. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Минэнерго южноамериканской республики.

"Министерство энергетики и невозобновляемых природных ресурсов постановлением от 12 декабря 2021 года объявило форс-мажор для нефтяных компаний, у которых имеются контракты на оказание соответствующих услуг в стране", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Как поясняет Минэнерго, такое решение принято из-за приостановки прокачки нефти по Трансэквадорской нефтепроводной системе (SOTE) и нефтепроводу тяжелой сырой нефти (OCP) вследствие эрозии почвы, угрожающей целостности трубопроводных систем.

Как сообщают в государственной нефтегазовой компании Petroecuador, объявленный в связи с этим оперативный план действий в чрезвычайных ситуациях подразумевает частичную остановку скважин в зависимости от наличия свободных объемов нефтехранилищ.

При этом отмечается, что власти в полном объеме обеспечат национальный рынок автомобильным и авиационным топливом, а также бытовым газом.