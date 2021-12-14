ВЭБ.РФ может войти в капитал РЖД в 2022-2023 годах

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Проект финансового плана РЖД на 2022-2024 годы предусматривает вхождение в капитал холдинга ВЭБ.РФ в 2022-2023 годах. Об этом журналистам сообщил первый заместитель гендиректора РЖД Вадим Михайлов.

"В проекте финансового плана РЖД на 2022-2024 годы, который был рассмотрен на правительстве, участие ВЭБа в капитале РЖД предусмотрено. Речь идет о 2022-2023 годах. Параметры вхождения ВЭБа в капитал РЖД, анонсированные ранее, не изменились", - сказал он.

В конце 2020 года министр финансов РФ Антон Силуанов говорил журналистам, что ВЭБ.РФ войдет в капитал РЖД, выкупив акции в рамках допэмиссии холдинга на 82 млрд рублей. Для этого институту развития потребуется докапитализация.