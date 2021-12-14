Австралия заключила с компанией Moderna соглашение о строительстве завода в Мельбурне

СИДНЕЙ, 14 декабря. /ТАСС/. Правительство Австралии инвестирует более 2 млрд австралийских долларов ($1,4 млрд) в строительство фармацевтического завода в Мельбурне (штат Виктория). Как сообщил во вторник премьер-министр страны Скотт Моррисон, новое производство появится в рамках 10-летнего соглашения с американской биотехнологической компанией Moderna.

"В Австралии будет построено новое государственное предприятие для производства мРНК-вакцин для защиты от будущих пандемий и сезонных заболеваний. Завод будет построен в рамках нового стратегического соглашения между федеральными властями Австралии, правительством штата Виктория и компанией Moderna", - указано в заявлении, распространенном канцелярией премьер-министра.

Отмечается, что строительство нового биотехнологического производства в Мельбурне позволит Австралии стать крупнейшим производителем вакцин в Южном полушарии и обеспечит странам региона возможность "быть готовыми к будущим пандемиям". "Эти инвестиции не только обеспечат экономическое процветание Австралии, но защитят жизни и здоровье людей, предоставляя доступ к лучшим мРНК-вакцинам в мире", - заявил австралийский премьер.

В правительстве штата Виктория заявили, что на первом этапе мощности нового завода будут ограничены 25 млн доз вакцины в год, однако при его проектировании была предусмотрена возможность быстро нарастить их до 100 млн доз в год, что можно будет использовать в случае пандемии. Кроме того, как отметил исполняющий обязанности премьер-министра региона Джеймс Мерлино, завод будет производить не только вакцины, но и "мРНК-препараты для лечения рака и редких генетических заболеваний". Как ожидается, на плановую мощность предприятие выйдет уже к 2024 году.

Ранее власти Австралии заключили договор с британско-шведской компанией AstraZeneca, которая лицензировала местное производство ее вакцины против коронавируса на мощностях завода австралийской биотехнологической компании CSL Limited в Мельбурне. Действие этого соглашения истекает в январе 2022 года, после чего выпуск препарата Vaxzevria в Австралии будет прекращен. Большая часть произведенной в Мельбурне вакцины от AstraZeneca была передана австралийскими властями в качестве помощи странам Азиатско-Тихоокеанского региона.

Вакцины на основе рибонуклеиновой кислоты (РНК) - мРНК-вакцины кодируют белок, характерный для патогена. Помимо РНК, в вакцине присутствует липидная оболочка, защищающая РНК от разрушения и обеспечивающая проникновение РНК в клетку. Когда вакцинная РНК попадает в клетку, клеточные механизмы синтеза белков продуцируют закодированный в РНК белок. Этот белок действует как антиген: его обнаруживает иммунная система организма и обучается на этом белке - в организме формируется иммунитет.