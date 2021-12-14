Мишустин: важно соблюдать баланс между потребностью рынка РФ в электроэнергии и экспортом

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Потребление электроэнергии в России динамично растет, в таких условиях важно соблюсти баланс между внутренними потребностями и экспортом. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с председателем правления "Интер РАО" Борисом Ковальчуком.

"Решения правительства по поддержке экономики в период пандемии благоприятно повлияли на спрос на электроэнергию, а в этом году сказались и климатические факторы. В результате потребление электроэнергии динамично растет. В таких условиях важно соблюсти баланс между потребностями внутреннего рынка страны и экспортом", - сказал глава кабмина.

Он также призвал развивать собственное производство оборудования для отрасли электроэнергетики, в том числе через локализацию лучших зарубежных образцов. Мишустин обратил внимание на то, что "доля электроэнергии присутствует практически в каждом товаре, который есть на прилавках российских магазинов".

По словам премьера, "в последние годы в отрасли появились и новые вызовы, об этом говорил президент на совещании по вопросам по развитию энергетики". "Все шире используются возобновляемые источники энергии, формируется рынок углеродных единиц. И чтобы продолжать наращивать свой потенциал, необходимо учитывать это", - указал председатель правительства.

Мишустин отметил, что компания "Интер РАО" ведет целый ряд проектов, значимых как для внутреннего рынка, так и для внешнего потребления, причем география поставок у компании довольно широкая - это и запад, и восток. Кроме того, компания, по словам Мишустина, многое делает, чтобы продвигать свои компетенции за рубежом, и достойно представляет РФ в целом ряде проектов. Премьер в целом высоко оценил результаты работы "Интер РАО" за уходящий год.

"Работа была непростая, мне кажется, организована эффективно, качественно, и показатели - не только финансовые, но и производственные, работа, связанная с соответствующими нишами за рубежом, с занятием соответствующих площадок, работа по декарбонизации - налицо", - отметил премьер-министр и поблагодарил главу компании за работу.