Власти Татарстана готовят проект компенсации убытков перевозчикам после введения QR-кодов

КАЗАНЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана готовит методическое обоснование расчетов для возмещения убытков перевозчикам в связи с введением ограничений. Сроки выплат зависят от согласования документов, сообщили ТАСС в пресс-службе Миндортранса республики.

"Имеется в виду компенсация убытков перевозчикам в связи с введением ограничений и снижением пассажиропотока. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана в тесной кооперации с исполкомами и предприятиями общественного транспорта готовит методическое обоснование расчетов для возмещения убытков перевозчикам в связи с введением ограничений", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что на данный момент проект проходит процедуру согласования с задействованными в процессе принятия нормативно-правого документа министерствами и ведомствами. Сроки выплат зависят от согласования.

По данным пресс-службы, самое сильное снижение пассажиропотока наблюдалось в первую неделю с 22 по 28 ноября - на 27,6%. "В дальнейшем пассажиропоток (с учетом введенных послаблений) начал восстанавливаться. Во вторую неделю падение составило 23,7%. В третью - 20,2%", - сообщили в пресс-службе. В среднем за весь период ограничений пассажиропоток упал на 23,8%.

13 декабря перевозчики Казани направили обращение президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Как сообщил председатель ассоциации автотранспортных предприятий республики Сергей Темляков, обращение подписали директора всех автотранспортных предприятия Казани.

С 22 ноября в Татарстане начало действовать постановление республиканского правительства, по которому при проезде в любом общественном транспорте (автобусы, электрический транспорт, метрополитен) нужно предъявить QR-код о вакцинации, медотводе или перенесенном заболевании за последние полгода. Исключение составляют легковое такси и межрегиональные маршруты.