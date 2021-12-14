Нижегородские власти по итогам года ожидают рост ВРП на уровне 6,5%

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Власти Нижегородской области ожидают рост ВРП по итогам 2021 года на уровне 6,5%, рост доходов бюджета - на 20 млрд рублей, сообщил ТАСС во вторник замгубернатора региона Егор Поляков.

"В этом году мы прогнозируем рост экономики на 6,5% в Нижегородской области, это прирост порядка 116 млрд рублей", - сказал Поляков. Он отметил, что 2021 год оказался благоприятнее, чем прогнозировали изначально.

"Когда формировался бюджет 2021 года, экономика региона и страны находилась еще в рецессии, прогноз на 2021 год было сложно сформулировать, по факту же он оказался значительно благоприятнее. Изначально в законе о бюджете мы сформулировали доходы в размере 152 млрд рублей, по факту объем доходов в этом году будет на 20 млрд больше", - отметил замгубернатора.

Он также добавил, что в 2022 году доходы прогнозируются на уровне 175 млрд рублей. Бюджет при этом будет принят с небольшим дефицитном - на уровне 3,4 млрд рублей. "Бюджет 2023 года - бездефицитный", - резюмировал собеседник.

С 13 по 15 декабря в Совфеде проходят Дни Нижегородской области. Делегацию возглавляют губернатор Глеб Никитин и председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин. С участием представителей органов государственной власти региона состоятся расширенные заседания комитетов на тему науки, образования, бюджета, социальной и экономической политики.