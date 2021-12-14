{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Минпромторге заявили, что кожевенно-обувное производство в России выросло на 30%

Замглавы ведомства Виктор Евтухов сообщил, что объем производства в стоимостном выражении за 10 месяцев 2021 года составил 68 млрд рублей

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Кожевенно-обувное производство в России выросло на 30% за январь - октябрь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 68 млрд рублей. Об этом сообщил в эфире радио "Комсомольская правда" во вторник замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

"Объем производства кожевенно-обувного рынка в России в стоимостном выражении за 10 месяцев 2021 года существенно вырос в сравнении с 2020 годом и составил 68 млрд рублей, рост составил порядка 30%", - сказал Евтухов.

Он добавил, что объем выпуска обуви в натуральном выражении за 10 месяцев этого года вырос на 6%, до 82 млн пар.

Теги
Россия
Садовничий: организацию обучения в вузах нужно пересмотреть с учетом цифровизации
Ректор МГУ также отметил, что вопрос гармонизации обучения в смешанном формате требует обсуждения
Читать полностью