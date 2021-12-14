Минэнерго выступило с предложениями, чтобы поддержать рентабельность АЗС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Министерство энергетики России ведет системную работу по поддержке автозаправочных станций, чтобы они могли зарабатывать на продаже топлива. Об этом сообщили в Минэнерго.

В настоящее время основной заработок АЗС идет с продажи сопутствующих товаров. Президент "Российского топливного союза" Евгений Аркуша ранее говорил, что маржинальность продажи топлива очень низкая, а в ряде регионов может быть даже отрицательной.

"Министерством ведется системная работа по поддержке экономики заправки топливом", - сообщили в Минэнерго.

Одним из предложений министерства является возможность снижения стоимости эквайринга для сетей АЗС. "По имеющимся оценкам, каждые 0,5% в комиссии эквайринга от общей суммы платежа эквивалентно 10 копейкам в конечной стоимости литра топлива на АЗС", - сказали в Минэнерго.

Кроме того, по данным газеты "Известия", министерство предложило обсудить возможность снять запрет на продажу слабоалкогольных напитков на АЗС.

Эта и другие меры позволят поддержать маржинальность АЗС в условиях риска резкого подорожания бензина сразу на два рубля в начале 2022 года, что указано в докладе министерства, направленном в правительство.

Идея разрешить продажу алкоголя на АЗС и снизить стоимость эквайринга уже неоднократно обсуждалась в правительстве, в том числе и год назад, однако никаких решений на этот счет принято не было.