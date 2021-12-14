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Текслер: средства от реструктуризации кредитов регионов РФ нужно направлять на нацпроекты

По словам губернатора Челябинской области, бюджетные кредиты занимают значимую роль в экономике субъектов России

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Комиссия Госсовета предложила включить реализацию нацпроектов в регионах РФ в число мероприятий, финансирование которых может осуществляться за счет средств, высвобожденных после реструктуризации бюджетных кредитов. Об этом сообщил во вторник руководитель комиссии по направлению "Экономика и финансы", губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

"Считаю целесообразным продолжить соответствующее расширение перечня направлений бюджетных средств, высвобождаемых в результате реструктуризации бюджетных кредитов, включить в него на постоянной основе расходы, связанные с реализацией национальных проектов, в том числе в части роста стоимости стройки", - сказал Текслер в ходе заседания комиссии Госсовета, обозначив план работы на 2022 год.

Он отметил, что бюджетные кредиты занимают все более значимую роль в экономике субъектов РФ, в начале ноября они составляли более половины от госдолга регионов. В связи с этим возможность использовать их задолженность как инструмент стимулирования к реализации национальных целей, в том числе нацпроектов, представляется целесообразной.

Ранее сообщалось об одобрении заявок 64 регионов на создание инфраструктурных объектов за счет высвобожденных средств после реструктуризации бюджетных кредитов.

В 2020 году правительство РФ продлило период погашения задолженности по бюджетным кредитам. Регионы смогли направлять высвобождаемые в результате реструктуризации средства на создание инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов. Кроме того, механизм позволяет снижать задолженность регионов по бюджетным кредитам в размере поступающих в федеральный бюджет налогов от реализации проектов. В начале декабря стало известно, что регионы России с 2022 года смогут направлять высвобождаемые при реструктуризации бюджетных кредитов средства на борьбу с пандемией коронавируса.

Об использовании средств, полученных после индексации акцизов на табак 

Текслер также высказался на заседании о том, что дополнительные средства, полученные от индексации ставок акцизов на табачную продукцию, необходимо направлять в бюджеты регионов. По его мнению, эта мера простимулирует субъекты активнее бороться с контрафактной продукцией.

"Чтобы систематизировать те задачи, которые нам предстоит решать в следующем году, я бы хотел высказать ряд предложений в части нашей будущей работы. По-прежнему видится возможным и целесообразным зачисление части акцизов на табачные изделия в бюджеты регионов по месту их продажи по мере увеличения самих акцизов", - сказал Текслер.

Руководитель комиссии Госсовета добавил, что принятие инициативы позволит создать серьезный стимул для регионов РФ бороться с продажей контрафактной продукции, а также будет способствовать снижению вреда от табакокурения.

Ранее Счетная палата РФ предложила передать часть доходов от акцизов на табак в консолидированные бюджеты регионов РФ для вовлечения в систему маркировки большего числа участников рынка. Отмечалось, что акцизы на табачную продукцию приносят в российскую казну около 3% всех доходов федерального бюджета, по итогам текущего года сумма этих поступлений составит около 710 млрд рублей.

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