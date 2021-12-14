Датскую компанию оштрафовали на миллионы долларов за продажу авиатоплива в Сирию

СТОКГОЛЬМ, 14 декабря. /ТАСС/. Суд города Оденсе оштрафовал компанию Dan-Bunkering на 30 млн крон ($4,55 млн) за поставки авиакеросина в Сирию в нарушение запрета ЕС. Об этом во вторник сообщает агентство Ritzaus Bureau.

Суд признал Dan-Bunkering виновной в продаже 172 тыс. тонн топлива на сумму 648 млн датских крон ($98,37 млн) в рамках 33 сделок. Материнская компания Bunker Holding также будет должна заплатить 4 млн датских крон ($610 тыс.) за участие в восьми сделках.

Генеральный директор Bunker Holding и председатель правления Dan-Bunkering Кельд Демант приговорен к четырем месяцам тюремного заключения условно. Кроме того, конфискуется прибыль в размере 15,6 млн датских крон ($2,37 млн).

По мнению суда, большие партии топлива были проданы в 2015-2017 годах, поставки происходили в Турции и в европейских портах недалеко от Сирии. Суд считает, что топливо было отправлено на судне компании в сирийский порт Банияс. На встрече глав МИД стран ЕС в октябре 2014 года было принято решение о запрете на поставку топлива для реактивных самолетов в Сирию.